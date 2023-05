Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kreishaushalt ist beschlossen. Damit steht auch fest, was der Landkreis im neuen Jahr mit seinen Kreisstraßen vorhat. Zu tun ist genug, im Haushalt wird der Sanierungsstau bei den Straßen auf 31,2 Millionen Euro beziffert. Für vier Projekte will der Kreis nun insgesamt 5,1 Millionen Euro aufwenden, rund eine Million mehr als im Vorjahr. Vier Bauvorhaben sind geplant, wobei ein gewisser räumlicher Schwerpunkt in Obermoschel liegt.

Eines davon ist vom alten ins neue Jahr gerutscht. Denn eigentlich hätte es schon gemacht sein sollen, doch das Projekt ist kompliziert und kann nun erst 2021 angegangen werden: Es geht um