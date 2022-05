Der Spielplatz in der Albisheimer Straße in Stetten ist mittlerweile über 30 Jahre alt und soll deshalb saniert und umgestaltet werden – auch unter Beachtung neuer Sicherheitsbestimmungen. Darüber herrschte im Gemeinderat Einigkeit – nicht aber über den Weg dorthin.

Ortsbürgermeister Kai-Uwe Angermayer informierte die Ratsmitglieder, dass Sachbearbeiterin Tatjana Fuchs von der VG-Verwaltung empfohlen habe, ein Fachbüro mit der Planung zu beauftragen. Fuchs schlug Caroline Engelhardt vom Garten- und Landschaftsarchitekturbüro in Mainz vor – diese ist in Stetten bekannt, weil sie vor einigen Jahren die Dorfmoderation begleitet hat. Eines der positiven Ergebnisse daraus war der Bau des Dorfgemeinschaftshauses.

Engelhardt habe bereits den Spielplatz inspiziert, so der Ortschef. Ihrer Meinung nach reiche es nicht aus, nur ein paar Spielgeräte auszutauschen. Sie regt stattdessen an, das gesamte Areal umzugestalten. An der Planung sollten auch die Bürger – insbesondere Familien mit Kindern – beteiligt werden. Die voraussichtlichen Kosten für das Projekt beziffere Engelhardt auf 80.000 bis 100.000 Euro.

Angermayer wies ferner darauf hin, dass als Voraussetzung für eine Bezuschussung eine qualifizierte Fachplanung unabdingbar sei. Die Architektin gliedere ihr Vorgehen in neun sogenannte Leistungsphasen (LP). Zunächst sollten nur LP 1 bis 3 umgesetzt werden – Kosten rund 5600 Euro –, da diese für eine fundierte Planung ausreichten. Davon ausgehend könnten dann Angebote für die Spielgeräte selbst und deren Aufstellung eingeholt werden. Die weiteren LP müssten sich nicht direkt anschließen, sie könnten zeitlich gestreckt werden.

Ein Ratsmitglied hält Fachbüro für verzichtbar

Ein Ratsmitglied zeigte sich jedoch mit dieser Vorgehensweise überhaupt nicht einverstanden und stellte die rhetorische Frage: „Warum 5600 Euro ausgeben, wenn man sich doch auch direkt an eine Firma für Spielgeräte wenden könnte?“ Angermayer entgegnete, dass zum einen – wie bereits ausgeführt – eine solche Planung für einen Zuschussantrag benötigt werde. Zum anderen müssten bei einer Maßnahme dieser Größenordnung mehrere Angebote eingeholt werden. Damit diese vergleichbar seien, müssten eben auch die Bedingungen für alle gleich sein.

Letztlich hat der Gemeinderat bei jeweils einer Nein-Stimme sowie vier beziehungsweise zwei Enthaltungen dafür votiert, das Mainzer Büro mit der Planung zu beauftragen und in die LP 1 bis 3 einzutreten.