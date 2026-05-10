Auch die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden hat nun die Verkehrsunfallstatistik für 2025 veröffentlicht. Die Zahl der Unfälle stieg an. Welche Auffälligkeiten es noch gibt.

Genau 1277 Verkehrsunfälle sind im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Kirchheimbolanden im Jahr 2025 polizeilich aufgegeben worden. Das geht aus der veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik der PI Kirchheimbolanden hervor, die den östlichen Teil des Donnersbergkreises mit den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Göllheim und Eisenberg umfasst. Anders als die PI Rockenhausen – deren Statistik bereits veröffentlicht wurde – gehört die PI Kirchheimbolanden zur Polizeidirektion (PD) Worms.

Die Gesamtzahl der Unfälle im Bereich der PI Kirchheimbolanden ist um 6,2 Prozent beziehungsweise 75 Fälle im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Gleichzeitig bedeuten die 1277 Unfälle den höchsten Wert der letzten fünf Jahre. Besonders innerorts zeigt sich laut Polizeistatistik eine deutliche Unfallzunahme. Diese könne durch eine steigende Verkehrsdichte sowie ein erhöhtes Konfliktpotenzial im Alltagsverkehr zu erklären sein.

Kein tödlicher Unfall 2025

Im Gegensatz zum Höchstwert bei den Gesamtunfällen ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden mit 117 so niedrig wie seit fünf Jahren nicht. Im Jahr 2025 gab es außerdem keinen Unfall, bei dem eine Person tödlich verunglückt ist. Auch die Zahl der Schwerverletzten sank laut Statistik. „Die Daten zeigen, dass Verkehrsunfälle zwar häufiger auftreten, jedoch weniger gravierende Folgen nach sich ziehen“, schreibt die Pressestelle der PI Kirchheimbolanden.

Auch bei den Risikogruppen gibt es Auffälligkeiten: Bei jungen Fahrenden zwischen 18 und 24 Jahren zeigt die Statistik einen deutlichen Rückgang der Unfälle auf. 30 Fälle weniger – umgerechnet 12,1 Prozent – hat die Polizei im Vergleich zu 2024 festgestellt. Insgesamt gab es 217 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von jungen Fahrenden. Das ist gleichbedeutend mit dem niedrigsten Wert der vergangenen fünf Jahre.

Schwere Unfälle: Geschwindigkeit meist Ursache

Seniorinnen und Senioren im Alter von 65 Jahren oder älter waren 2025 in 265 Unfälle verwickelt. Das waren 13 Unfälle mehr als im Vorjahr – wodurch in diesem Bereich der Statistik der Höchststand seit fünf Jahren erreicht ist. Motorradfahrer zählen ebenfalls zu einer Risikogruppe. Sie waren an 30 Unfällen im Jahr 2025 beteiligt – fünf Fälle weniger als noch 2024. Unterm Strich schreibt die Pressestelle der PI Kirchheimbolanden: „In Anbetracht gestiegener Gesamtzahlen bei der Verkehrsunfallbeteiligung sinkt die Häufigkeit festgestellter Personenschäden und zeigt einen positiven Trend zu einer geringeren Verletzungsschwere.“

Als häufigste Unfallursache stehen laut Statistik „Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren“ zu Buche. 207-mal hat es in der Folge geknallt. In 74 Fällen missachteten Autofahrer die Vorfahrtsregel, überhöhte Geschwindigkeit war 68-mal die Unfallursache und in 61 Fällen wurde nicht genügend Abstand gehalten. Bei schweren Verkehrsunfällen ist erhöhte Geschwindigkeit die zentrale Unfallursache, wie die Pressestelle schreibt. Außerdem auffällig: 2025 wurden im Bereich der PI Kirchheimbolanden 263 Fälle der Fahrerflucht vom Unfallort gemeldet – so viele wie seit fünf Jahren nicht.