Erstmals in der 102-jährigen Vereinsgeschichte hat es eine Alte-Herren-Mannschaft des FV Rockenhausen in ein Pokalendspiel geschafft. Gegner am Samstag (18 Uhr, Rasenplatz Mehlingen) ist der SC Siegelbach.

„Nein. Das wäre mir in Erinnerung geblieben“, antwortet Ernst Kiefer, bis 2015 jahrelanger Spielleiter und aktives Mitglied der Rockenhausener Alten Herren, auf die Frage, ob schon mal ein Kreispokal-Endspiel erreicht wurde.

Ausgerechnet in der schon von allen für beendet geglaubten Corona-Pokal-Saison 2020/2021 hat der FVR vor zwei Wochen durch einen knappen 1:0-Heimsieg gegen die SG Rüssingen/Biedesheim das Finalticket gelöst. „Darauf sind wir natürlich sehr stolz“, betont Thorsten Bienroth. Rockenhausens aktueller Spielleiter wird am Samstag auch den verhinderten Spielertrainer Manuel Weber vertreten.

Neben Weber fehlen mit Christian Mohr, der Siegtorschütze gegen Rüssingen/Biedesheim, und Dominik Stange zwei weitere Stammkräfte urlaubsbedingt. „Das ist sehr schade, aber völlig normal, wenn der Termin in die Sommerferien fällt“, sagt Bienroth.

Siegelbacher Finaleinzug am grünen Tisch

Dem Gegner aus dem Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach geht es ähnlich. „Ja, vier, fünf Spieler sind leider nicht dabei. Das ist der Nachteil an der Ferienzeit. Dennoch freuen wir uns riesig auf das Finale“ sagt SC-Coach Sascha Weber. Für die Ü32 der Siegelbacher ist es ebenfalls das erste Kreispokal-Endspiel, in das sie vergangene Woche quasi am grünen Tisch rutschten. Halbfinal-Gegner SG Hochspeyer konnte aus personellen Gründen nicht antreten – ein Ersatztermin konnte nicht gefunden werden. Den Weg dahin ebnete zuvor ein 2:0-Auswärtserfolg in Otterbach (vor elf Monaten), sowie ein 3:1-Heimsieg gegen TuS Erfenbach.

Rockenhausens Bienroth macht klar: „Wer im Finale steht, will es natürlich gewinnen. Beide Teams haben auf ihrem Weg gute Gegner geschlagen. Es wird auf die Tagesverfassung ankommen.“