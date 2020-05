„Wild auf der Fahrbahn“ war die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle im östlichen Donnersbergkreis im Jahr 2019 – und zwar in 26 Prozent aller Fälle. Fast ebenso häufig war ungenügender „Abstand“ die Unfallursache (25 Prozent). Auf Platz drei findet sich laut der Verkehrsunfallbilanz der Kirchheimbolander Polizei für 2019 das Rückwärtsfahren (15 Prozent), auf Platz vier die überhöhte Geschwindigkeit (8 Prozent).

Verkehrsunfallflucht wurde im Bereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in 253 Fällen angezeigt (im Vorjahr: 215). Bezieht man dies auf die 1212 Unfälle, die in 2019 insgesamt registriert wurden, dann ergibt das 21 Prozent. Oder anders formuliert: Jeder fünfte Unfall endete mit einer Unfallflucht. Bei 9 Unfällen flüchtete der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, obwohl Menschen sich verletzt hatten. Der Polizei zufolge betrug in 2019 die Aufklärungsquote bei Unfallfluchten 49 Prozent (im Vorjahr 55 Prozent).