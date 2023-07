Riesenerfolg für Radsportler Jonas Rapp bei der Tour of Austria: Er gewann am Dienstag bei der dritten Etappe die Bergwertung am „Berg der Berge“, dem Großglockner.

Jonas Rapp darf sich nun „Glocknerkönig“ nennen. Die Bergwertung am mit 3798 Meter höchsten Berg Österreichs ist seit Jahren der Höhepunkt der Rundfahrt. Hier wurden schon Dramen geschrieben wie auch Rundfahrten entschieden. Die Bergwertung fand am sogenannten Hoftor des Großglockners in einer Höhe von 2504 Meter statt. Zudem gewann Rapp, der für das österreichische Hrinkow-Team fährt, zuvor auch die Bergwertung am Fuschertörl.

Der Alsenzer führte bis 20 Kilometer vor dem Ziel zudem die Etappe über 148,5 Kilometer von Sillian nach St. Johann an, wurde dann aber vom Hauptfeld der 19 Teams mit insgesamt 133 Radsportlern noch abgefangen. Rapp kam mit 1,56 Sekunden Rückstand auf den Sieger Jonathan Narvaez/Ecuador als 36. im Hauptfeld am Ziel in St. Johann an. Bei der noch bis Donnerstag laufenden Tour of Austria übernahm Rapp das Bergtrikot. Zudem ging er mir der roten Rückennummer an den Start der vierten Etappe am Mittwoch, die den aktivsten Fahrer repräsentiert. Die Etappe führte nach Steyr. Mit 197 Kilometer war sie die längste Tagesstrecke der diesjährigen Rundfahrt.

Rapp: Hatte so gute Beine

„Unglaublich, dieser Tag. Ich hatte so gute Beine und alles, was ich mir vorgenommen hatte, ging auf“, sagte Rapp nach seinem Coup am Großglockner überglücklich im Ziel. „Ich wusste, ich muss nach dem Hochtor noch voll draufhalten, um mir auch die zweite Bergwertung zu sichern. Bergab kam Lukas Pöstlberger dann immer näher, und als der Gegenwind einsetzte, war er schon wieder an meinem Hinterrad.“ Der Alsenzer Rapp strebt bei der Österreich-Rundfahrt einen Platz unter den Top Ten an.