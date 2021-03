Die Polizei Rockenhausen sucht nach Zeugen im Zusammenhang mit der Verschmutzung eines Feldwegs mit Öl.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall spätestens am Montagvormittag, möglicherweise auch schon vorher. Demnach befuhr ein Unbekannter einen Feldweg in der Gemarkung Lindenberg in Richtung Höringen und riss sich wohl an einem größeren Stein die Ölwanne auf.

Anschließend verursachte er eine Ölspur von etwa 50 Metern, die auf den ersten acht Metern bis zu 25 Zentimeter breit war, danach wurde sie schmäler. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher den großen Ölverlust eigentlich bemerkt haben müsste. Trotzdem machte er – oder sie – sich davon, ohne sich um die Bodenverunreinigung zu kümmern. Die Feuerwehr musste das kontaminierte Erdreich mit Ölbindemittel bestreuen und das gebundene Öl dann mit der Schaufel händisch abgetragen.

Zeugenhinweise auf den Verursacher werden unter der Telefonnummer 06361 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.