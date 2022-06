Wie jedes Jahr findet am Pfingstmontag, 6. Juni, das ökumenische Pfingstgebet statt. Beteiligt sind die Evangelische Kirchengemeinde, die Katholische Kirchengemeinde Hl. Anna, die Stadtmission, die Freie evangelische Gemeinde und die Mennonitengemeinde. Thema des Gebets ist „Werdet vom Heiligen Geist erfüllt ...“. Bei gutem Wetter findet es um 11.15 Uhr im Schlossgarten (Nähe Eingang am Tor neben der Schlossresidenz) statt, bei schlechtem Wetter in der Pauluskirche. Musikalisch wird das Pfingstgebet von der Band der Stadtmission begleitet.