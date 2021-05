Das traditionelle Ökumenische Pfingstgebet am Pfingstmontag wird in diesem Jahr um 11.15 Uhr in der Paulskirche stattfinden. Ein Ökumene-Team von fünf christlichen Gemeinden lädt dazu ein. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Es handelt sich um die Protestantische, die Katholische, die Mennonitische und die Freie Evangelische Gemeinde (FEG) sowie die Gruppe der Stadtmission. In früheren Jahren fand die Veranstaltung üblicherweise im Freien im Schlosspark statt. Nur bei schlechtem Wetter wich man in die Paulskirche aus. In diesem Jahr hat das Ökumene-Team direkt die Paulskirche als Veranstaltungsort festgelegt. Wie Pfarrerin Birgit Rummer, die seitens der protestantischen Kirchengemeinde für die Ökumene zuständig ist, erläutert, waren zwei Gründe ausschlaggebend:

Corona-Maßnahmen lassen sich im Innenraum besser überwachen

Die zur Zeit einzuhaltenden Corona-Maßnahmen lassen sich im Freien wesentlich schlechter überwachen und kontrollieren als in einem zwar geschlossenen, aber doch recht großen Raum, wie ihn die Paulskirche darstellt. Für die Besucher gibt es markierte Plätze, wobei die üblichen Hygieneregeln einzuhalten sind. Das bedeutet, dass auch am Platz die Maske nicht abgenommen und auch nicht gesungen werden darf. Insgesamt können maximal 88 Personen anwesend sein.

Der zweite Grund rührt von einem Vorfall her, der sich vor einigen Wochen ereignete. Die Gedenkfeier für die Verstorbenen der Corona-Pandemie am 18. April sollte auf dem Freigelände vor der Paulskirche stattfinden. Da die Inzidenzwerte in dieser Zeit deutlich angestiegen waren, wurde die Veranstaltung schließlich vom Ordnungsamt untersagt. Um der Gefahr einer erneuten Absage zu begegnen, hat man sich bei der Planung für das Pfingstgebet dann gleich für die Paulskirche entschlossen.

Für die Teilnahme ist eine telefonische Anmeldung bis zum 20. Mai erforderlich: Bei Jennifer Tuchel unter der Rufnummer 06352 7537175 – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.