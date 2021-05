Einen ökumenischen Impulsweg gibt es ab Samstag, 22. Mai, in der evangelischen und in der katholischen Kirche in Rockenhausen. Zu Pfingsten gibt es Stationen mit Impulsen zu den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Zum Fest Fronleichnam werden diese getauscht. Dann stehen Brot, Wein und die Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirche Rockenhausen sowie der evangelischen und katholischen Kindertagesstätte. Pfarrer Andreas Echternkamp stellte die Holzhäuser für die Stationen zur Verfügung. Der Impulsweg ist bis zum 6. Juni begehbar.