Zu einer ökumenischen Veranstaltungsreihe lädt die protestantische Kirchengemeinde Zellertal für die Woche von Montag, 19., bis Freitag, 23. Februar, ein. An insgesamt fünf Abenden sollen Einblicke in die Entstehung und in Zusammenhänge der Bibel gegeben werden. Eingeladen sind Mitglieder aller Konfessionen. Im Anschluss an die Vorträge, die der ehemalige Pastor Hans-Martin Heins hält, gibt es Gesprächsrunden zum jeweiligen Thema.

Jede Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Lindenstraße 2 in Zellertal-Harxheim. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstalter empfehlen, bei allen Abenden dabei zu sein. Da jeder Vortrag in sich abgeschlossen ist, können aber auch einzelne Veranstaltungen besucht werden. Um Anmeldung unter Telefon 06355 570 oder per E-Mail an pfarramt.zellertal@evkirchepfalz.de wird gebeten.