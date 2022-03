Zur ökumenischen Ausstellung mit dem Titel: „Das Kreuz Christi in der Vielfalt der Kulturen“ laden die protestantische Kirchengemeinde und die katholische Pfarrei Heiliger Franz von Assisi bis zum 30. März ein.

Gezeigt werden bei der Ausstellung 30 Roll-Ups mit Kreuz-Darstellungen aus aller Welt. Die Bilder stellen das Kreuz in seiner Bedeutungsvielfalt dar, beispielsweise bei „Christus lädt zum Abendmahl“, „Das Menschenkreuz“, „Der Christus über Rio“ oder „Der Lebensbaum“.

Das Kreuz sei ein zentrales Symbol der Christenheit, erklärte Ruprecht Beuter bei der Ausstellungseröffnung. „Das Kreuz wird immer mit der Kirche in Verbindung gesetzt.“ Es sei dabei nicht nur Schmuck, sondern auch ein Mittel zur Macht, ein Symbol des Krieges. „Die Bilder erinnern an das Leiden der Menschen in der heutigen Zeit.“ Von jedem Kreuz gehe eine Osterbotschaft aus: „Im Kreuz ist Leben.“

Katholische und evangelische Zusammenarbeit

Das Bildmaterial stammt überwiegend aus privaten Beständen des verstorbenen Gerhard Fritz, dem ehemaligen Leiter des Amtes für Weltmission und Ökumene der evangelischen Kirche der Pfalz. Die Ausstellung wurde in katholischer und evangelischer Zusammenarbeit neu erstellt.

Während die Besucher die Bilder auf sich wirken ließen, begleitete Alexandra Koch die Eröffnung mit einem Orgelstück. Danach konnten die Roll-Ups in der katholischen Kirche besichtigt werden. Je 15 dieser Leinwände können täglich zwischen 15.30 bis 18 Uhr in den beiden Kirchen betrachtet werden.

Zu einem Begleitprogramm wird zudem an mehreren Tagen in die protestantische Kirche am Marktplatz in Rockenhausen eingeladen: Das Thema „Aufgestanden gegen den Tod!“ wird am Mittwoch, 16. März, ab 19 Uhr mit Bläsermusik sowie alten und neuen Texten aus der weltweiten Ökumene behandelt. Im Vortrag „KreuzZeichen: Ursymbol der Menschheit. Heilszeichen der Christen. Schmuckstück der Popkultur“ geht die Theologin Gertrud Fickinger aus St. Ingbert am Mittwoch, 23. März, ab 18.30 Uhr auf die Bedeutung des Kreuzes ein. Eine ökumenische Andacht „Im Kreuz ist Leben!“ beschließt am Mittwoch, 30. März, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche die Ausstellung.