Auf das Thema Frieden regelmäßig im Alltag aufmerksam machen: Dieses Ziel verfolgen die protestantische und die katholische Kirchengemeinde Rockenhausen sowie weitere Kooperationspartner mit mehreren gemeinsamen Aktionen.

Ausgangspunkt für die Idee waren laut einer Pressemitteilung die ökumenischen Friedensandachten, zu denen die protestantische Kirchengemeinde und die katholische Pfarrei Heiliger Franz von Assisi mit Beginn des Ukraine-Krieges bis Ostern wiederholt aufgerufen hatten. Nun hatte das Vorbereitungsteam den Wunsch, das Thema Frieden weiter zu fassen und dessen Bedeutung auch bei Veranstaltungen außerhalb der Kirchen zu vermitteln.

Erster Termin ist eine Friedensketten-Aktion der protestantischen Kindertagesstätte, die am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 13 Uhr im Stadion Obermühle (FVR-Sportplatz) gebildet werden soll. Ein besonderes Friedenszeichen wird am Sommerfest der katholischen Kindertagesstätte am 1. Juli an der Grillhütte im Degenbachtal gestaltet. Auch die Leseaktion in der Stadtbücherei in Kooperation mit der katholischen Pfarrei am 12. Juli behandelt das Friedens-Thema.

Friedenssamen an Gartenzeit, Friedensteam am Triathlon

Weiterhin werden an der Gartenzeit (28. August) „Friedenssamentüten“, derweil beim Rockie-Man-Triathlon der VTR am 10. September die Teilnehmenden Friedensstartnummern erhalten werden. Zudem wird an diesem Tag ein „Friedensteam“ dabei sein. Im Oktober ist zusammen mit dem PWV eine Friedens-Wanderung geplant, mehrere Aktionen sind im Rahmen der Reihe „Zeit für Kirche“ im November vorgesehen. Den Abschluss der Planungen für dieses Jahr bildet eine Friedenlicht-Aktion am dritten Advent.

Natürlich werde auch darüber hinaus in den Kirchengemeinden regelmäßig für den Frieden gebetet und gesungen, betonen die Initiatoren, die demnächst auch einen Flyer mit allen Terminen veröffentlichen wollen.