Die protestantische Kindertagesstätte „Arche Noah“ platzt schon seit geraumer Zeit aus allen Nähten. Abhilfe schafft derzeit ein zusätzlich aufgestellter Container – eine Dauerlösung soll und darf das aber nicht sein. Daher ist ein Anbau geplant. Der Knackpunkt: die Kosten. Denn die Zuschussrichtlinien sorgen für Kopfschütteln.

„Die Landesförderung beim Bau von neuen Kindergartengruppen läuft nicht rund, ist ungerecht und als Außenstehender kaum noch zu verstehen.“ So das Empfinden (nicht nur) der Alsenzer Ortsbürgermeisterin Karin Wänke (CDU). Grund ihres Ärgers: Wird an der Kita „Arche Noah“ wie vorgesehen ein Anbau für zwei weitere Gruppen errichtet, gewährt das Land nach derzeitigem Stand lediglich einen Zuschuss von 75.000 Euro – weil die zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte Förderung der einst 100, inzwischen 80 bestehenden Kindergartenplätze vom eigentlichen Betrag abgezogen wird. Wäre dagegen für die beiden Gruppen abseits des jetzigen Gebäudes ein Neubau vorgesehen, dann könnten die beteiligten Gemeinden seitens des Landes mit einer Unterstützung in Höhe von 300.000 Euro – 150.000 Euro pro Gruppe – rechnen. Der Unmut vor Ort über die undurchsichtigen Regelungen ist groß.

Gesetz zwingt zum Handeln

Hintergrund der Baumaßnahmen: Das Land will mit dem seit 2020 gültigen neuen Kita-Zukunftsgesetz eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erzielen. Ab 1. Juli 2021 kommen damit weitere Anforderungen: Es gibt unter anderem in allen Kitas einen Rechtsanspruch auf regelmäßige Betreuung von durchgängig sieben Stunden am Stück und ein bedarfsgerechtes Mittagessen. Bereits in Kraft getreten ist die vollständige Gebührenfreiheit für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr.

In diesem und im kommenden Jahr haben daher rund 110 Kinder aus Alsenz, Kalkofen und Oberndorf Anspruch auf einen Platz. Deshalb laufen bereits seit 2018 Planungen, die Kita in Alsenz zu erweitern und gleichzeitig an die Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes anzupassen. Ursprünglich war die Betriebserlaubnis der in sich in kirchlicher Trägerschaft befindliche auf 100 Plätze ausgelegt – mit Zunahme der U3-Kinder und Einführung von altersgemischten Gruppen ist die Anzahl auf 80, aufgeteilt in vier Gruppen, reduziert worden. Das reicht aber künftig bei weitem nicht aus, um den neuen Vorgaben des Landes gerecht zu werden.

Zur Überbrückung des Genehmigung- und Bauprozesses haben die beteiligten Gemeinden nun für 68.000 Euro einen Container angeschafft und darin auf dem Parkplatz vor dem Kita-Gebäude eine fünfte Gruppe in Betrieb genommen. Zwar von außen nicht gerade ansehnlich, hielten sich die Kinder dennoch gerne darin auf – innen ist es für sie eine richtige Kita. Das Problem: Eine dauerhafte Betriebserlaubnis gibt es vom Land für den Container nicht. Zudem mussten zusätzlich einige Kinder in Mannweiler-Cölln untergebracht werden – für diese Möglichkeit sind die Verantwortlichen sehr dankbar.

Essen im Schichtbetrieb

Und ohnehin reicht der Platz in Alsenz einfach nicht aus. Es gibt 34 Ganztagsplätze, immer wieder müssen Gruppen- zu Schlaf- oder Bewegungsräumen umfunktioniert werden, das gelieferte Mittagessen muss in der alten und viel zu kleinen Teeküche angerichtet sowie im Schichtbetrieb in einem „Speiseraum“ verzehrt werden.

Kurz gesagt: Ein Anbau ist dringend nötig. Da wie überall im Land der Kirche als Träger die finanziellen Mittel fehlen, haben die drei Ortsgemeinden bereits in der Vergangenheit die Investitions- und Sachkosten für den Kita-Betrieb mehr und mehr übernommen. Um nun für den Anbau überhaupt in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, müssen sie auch die Bauträgerschaft – sprich Grundstück und Gebäude – von der Kirchengemeinde erwerben. Dieser ist ein Angebot unterbreitet worden – hat es die örtlichen Gremien passiert, muss die Landeskirche darüber entscheiden.

Widerspruch eingelegt

Insgesamt sind für den Anbau Kosten von 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Gegen den genannten Förderbescheid des Landes über 75.000 Euro haben die Gemeinden Widerspruch eingelegt. Denn selbst wenn ein weiterer Zuschuss vom Kreis kommt, so bliebe doch eine gewaltige, von den Kommunen kaum zu stemmende Summe übrig. Landrat Rainer Guth und Jugendamtsleiterin Heike Frey unterstützen die Alsenzer Planungen, auch der Bürgermeister der VG Nordpfälzer Land, Michael Cullmann, hat im Fall der Fälle Hilfe über das bestehende Kita-Bündnis VG Kita ROK in Aussicht gestellt.

Trotz der misslichen Zuschuss-Situation: Die Räte der drei Gemeinden haben sich wegen der weitaus besseren Koordination der betrieblichen Abläufe für einen Anbau ans jetzige Kita-Gebäude entschieden. Auch wenn sich die Kirche durch den Verkauf fast komplett aus diesem Bereich zurückziehen wird, soll sie wegen des hohen Stellenwerts der konfessionellen Ausrichtung der Kita-Arbeit in Alsenz eine Betriebsträgerschaft behalten beziehungsweise noch ausbauen. Zumal eine Kita in kirchlicher Trägerschaft zehn Prozent höhere Personalkostenanteile vom Land erhält und die Verwaltung vom zuständigen Verwaltungsamt für die Gemeinden kostenfrei mit übernommen wird.

Nun heißt es warten, was sich in Sachen Landesförderung ergibt. Denn die Ortsgemeinden Alsenz, Oberndorf und Kalkofen stehen mit ihren Räten in den Startlöchern bereit: Die Baupläne sind erstellt, die Anträge ausgearbeitet. Jetzt fehlt „nur noch“ das Geld ...