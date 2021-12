Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember kommen auf die vlexx-Linien zwischen Kirchheimbolanden und Mainz laut Pressemitteilung einige Neuerungen zu. Die RB 31 (29277) fährt nicht mehr ab Kirchheimbolanden, sondern startet in Alzey um 21.34 Uhr. Ab Kirchheimbolanden besteht stattdessen mit der RB 31 (29279) um 21.45 Uhr die Möglichkeit, in Richtung Mainz Hbf zu fahren.

Auch für Alzey gibt es Änderungen. Der RE 13 (29235) um 21.13 Uhr von Alzey in Richtung Mainz Hbf fährt ab Fahrplanwechsel 20 Minuten später um 21.33 Uhr ab. Neu auf dieser Linie ist die um 0.38 Uhr ab Alzey und an Wochenenden verkehrende RB 31 (29281) in Richtung Mainz Hbf. In der Gegenrichtung besteht an Wochenenden ab Mainz Hbf zudem mit der neu angebotenen RB 31 (29282) in Richtung Alzey um 3.10 Uhr die Möglichkeit, nach Alzey zu kommen. Bislang fuhr der letzte Zug schon um 1.08 Uhr von Mainz nach Alzey.