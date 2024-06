Was bedeutet nur dieses verflixte pfälzische Wort, hat sich eine Leserin morgens bei der Lektüre der RHEINPFALZ gefragt. Was mit dem „Ääneverzicher“ gemeint ist und welche Kreise er anschließend gezogen hat.

Am Anfang war das Wort: „Ääneverzicher“. Nein, es steht nicht in der Bibel, sondern nur in einem Artikel, den ich nach den Kommunalwahlen geschrieben hatte. Der