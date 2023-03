Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tolle Musik in einem Park mit wunderbaren alten Bäumen – das sind eigentlich die besten Voraussetzungen für ein rundum gelungenes Open-Air-Konzert. Trotzdem war die sonntagvormittägliche Serenade im Park des Weinguts Winkels-Herding in Dackenheim zwar ein gutes, aber kein rundum gelungenes Konzert, und das lag nicht an der musikalischen Qualität der Gastformation Zydeco Annie & Swamp Cats.

Zydeco ist der Name für eine Musik aus dem Süden Louisianas, die einen schnellen Rhythmus hat und den Zuhörer fast automatisch in Bewegung versetzt. Das hat in Dackenheim eindeutig