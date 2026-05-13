Im Weingut Studier ist nach personellen Wechseln wieder Ruhe eingekehrt. Betriebsinhaber Reinhard Studier setzt im technischen Bereich auf eine Doppelspitze.

Die ersten Sonnenstrahlen sind über den Weinbergen zu sehen, die Kühle an diesem frühen Morgen ist aber noch spürbar. Alice Klein und Florian Tempel haben sich im Büro in der Kelterhalle getroffen. Es gehört zum täglichen Ritual, dass die beiden jungen Leute ihren Arbeitstag mit einem Austausch starten. Denn es gibt in der Regel vieles zu besprechen.

Der 31-jährige Tempel ist schon seit einigen Jahren nach seinem Dualen Studium der Önologie am Campus in Neustadt im Weingut tätig. Alice Klein ist erst seit knapp eineinhalb Jahren im Betrieb. Die 29 Jahre alte Getränketechnologin hat vor ihrem Geisenheim-Studium zunächst eine Winzerlehre beim Weingut Wegeler in Oestrich im Rheingau absolviert.

Personeller Umbruch

Das Ellerstadter Weingut Studier hat einen Umbruch hinter sich: Der langjährige Kellermeister Eckhard Holderrieth fand eine neue Aufgabe außerhalb des Weinbaus in seiner südpfälzischen Heimat. Fast gleichzeitig hat sich die technische Betriebsleiterin Aleksandra Frank beruflich neu orientiert. Inhaber Reinhard Studier strukturierte seine Führung im technischen Bereich um. Dazu zählte auch, dass er seinem einstigen „Lehrling“ Florian Tempel die technische Betriebsleitung anvertraute. „Ich traue ihm das zu. Im Schulterschluss mit Alice im Keller haben wir wieder das Team, das zur Stilistik unserer Weine zurückgekehrt ist“, ist Studier überzeugt.

Die vergangenen Monate waren für den Betrieb mit seinen 40 Hektar Rebfläche und der Produktion von 400.000 Flaschen Wein sowie den acht festangestellten Mitarbeitern eine Herausforderung, die es zu meistern galt. „Ich bin froh, dass wir jetzt wieder auf Kontinuität setzen und unsere Stilistik verfeinern können“, sagt Studier. Auch brachten Tempel und Klein frischen Wind in das Weingut. „Ich freue mich, dass man mir das Vertrauen gegeben hat, den Keller zu führen. Es macht mit diesem Team sehr viel Freude und ich komme täglich sehr gerne hierher“, erzählt Klein, die im südhessischen Bensheim lebt.

„Qualität beginnt im Weinberg“

Sie hat eine klare Philosophie: „Die Qualität der Weine beginnt im Weinberg, was im Keller geschieht ist nur das Feintuning“, bringt es Klein auf den Punkt. Das sei auch der Grund, weshalb ihr der intensive Dialog mit Florian Tempel wichtig ist. Es gehe um viele Kleinigkeiten, die in einem zertifizierten Bio-Weingut zu beachten sind. „Wir wollen beide, dass jeder weiß, was der andere tut. Weinbau ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das Zusammenspiel zwischen Außenbetrieb und Keller, eines allein geht nicht“, sagt Tempel. Dazu gehöre, dass sie sich beide auch in der Stilistik der Weine einig sind. „Wir hatten schon nach dem Abgang von Eckhard und Aleksandra einen kleinen Ausreißer, den wir jetzt wieder hinbekommen haben“, so Tempel, der aus eigener Erfahrung weiß, dass dies auch eine Herkulesaufgabe sein kann. „Es sind auch äußere Einflüsse, die einen Jahrgang beeinflussen. Wein ist eben ein Naturprodukt und kann nur so gut sein, wie ihn die Natur geschaffen hat“, ergänzt er.

„Uns ist es wichtig, dass wir geradlinige, trinkfreudige, aber auch komplexe Weine erzeugen“, erzählt Klein, die sich neben dem Ausbau in den Edelstahltanks auch nicht scheut, den Weinen ihre Ruhe in den zahlreichen Barriques und Tonneaus zu geben. Hierfür hat das Weingut in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen geschaffen.

Tempel und Klein sehen sich als Begleiter der Reise vom Weinberg bis in die Flasche. „Die Kunst liegt darin, auch mal nichts zu tun“, erzählt Klein und genießt gerade beim Plausch mit Tempel aus dem Stilglas einen Cabernet Franc aus dem Jahr 2021. Eine Rebsorte, die in der Pfalz nur wenig in Erscheinung tritt, aber bei der 29-Jährigen ganz hoch im Kurs steht. „Es ist ein komplexer Wein, der aber nicht so schwer wie ein Merlot und nicht so leicht wie Spätburgunder ist.“ Dabei macht sie auch kein Geheimnis aus ihrer Liebe zu alten Rebsorten, die sie mit Florian Tempel teilt.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Tempel. Da will ihm Klein nicht widersprechen.