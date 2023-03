Der Kallstadter Dorfflohmarkt geht am Samstag, 25. März, von 10 bis 14 Uhr in die zweite Runde. Erneut locken in Höfen und Garagen gut erhaltene Kinderkleidung, Spielsachen und mehr. Wer nachhaltiges Shoppen mit Wein und Kulinarik verbinden will, kann ab 12 Uhr auch gleich die besten Tropfen der Kallstadter Winzer beim „Tag der offenen Weinkeller“ probieren. Einige Gastronomen öffnen bereits um 10 Uhr und haben ihr Angebot um Café und Kuchen erweitert. Die Adressen der beteiligten Verkaufsstellen finden sich im überall ausliegenden Flyer. Ansprechpartnerinnen sind Stefanie Holzwarth, Mobiltelefon 0179 4860840, oder Eva Smeets, 0171 8881898.