In der Gemeinde gibt es seit Kurzem einen zweiten öffentlich zugänglichen Bücherschrank, aus dem Bücher entnommen und andere eingestellt werden können. Das hat der Beigeordnete Eric Hass (BlW) mitgeteilt. Der Bücherschrank steht ebenso wie ein weiterer an der ehemaligen Bushaltestelle. Der erste Bücherschrank sei so gut angenommen worden, dass man einen zweiten realisiert habe, als sich die Gelegenheit aus einem Nachlass ergab. Auch eine ausreichende Reserve an Büchern sei vorhanden, sagte Hass.