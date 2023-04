Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem TV Alzey gibt der Aufsteiger in die Zweite Feldhockey-Regionalliga Süd am Sonntag (11 Uhr) seine Visitenkarte im Dr.-Kurt-Schneider-Stadion ab. Das klingt nach einer relativ einfachen Aufgabe für die Herren des Dürkheimer HC. Doch DHC-Trainer Andreas Schanninger rechnet mit einem stärkeren Gegner als in den vergangenen Spielen.

„Das wird sicherlich ein anderer Gegner als zuletzt“, schätzt DHC-Coach Andreas Schanninger. Er erwartet mit dem TV Alzey einen deutlich aggressiveren und körperlich robusteren