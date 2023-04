Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch zwei Spiele haben die Herren des Dürkheimer HC in der Zweiten Feldhockey-Regionalliga Süd zu absolvieren. Am Samstag (14.30 Uhr) will Trainer Andreas Schanninger beim SC Frankfurt 1880 II gerne drei Punkte mitnehmen. Doch die Personalprobleme reißen einfach nicht ab.

„Das Hinspiel war unterhaltsam“, erinnert sich DHC-Trainer Andreas Schanninger an die erste Partie nach der Winterpause. 5:2 bezwang der DHC damals auf eigenem Platz das Team aus der Mainmetropole.