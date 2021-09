Seine zweite Auflage erlebt das Open Air Festival „Gönnheimer Sommer“ auf dem Münchwiesenhof der Familie Theisen am Wochenende. Drei Tage, drei Bands heißt das Motto wieder. Veranstalter sind die Familie Theisen und die Gemeinde Gönnheim. Am Freitag spielen „xxtra“, die Rock Cover Band der aus Gönnheim stammenden Brüder Eric und Sven Greifenstein. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Am Samstag ist die Jens Huthoff Band auf dem Theisenschen Reitplatz in großer Besetzung mit acht Mann zu hören, zu diesem Konzert ist ebenfalls um 17.30 Uhr Einlass. Das Repertoire umfasst unter anderem aktuelle Chartsongs, Hits aus Rock und Pop sowie Balladen. Dieses Konzert bereits ausverkauft.

Kindernachmittag 2020 ein großer Erfolg

Am Sonntag singt Basti, alias Sebastian Linzenmeyer, Kinderlieder mit den Kleinen, Einlass ist um 12 Uhr, hier ist der Eintritt für Kinder und deren Begleitung frei. Dieser Kindernachmittag sei im letzten Jahr ein „voller Erfolg“ gewesen, berichtete Theisen. Zum Abschluss gehört die Bühne den „Gitarrenhelden“ (Einlass 16 Uhr). Die Eintrittsgelder gehen komplett an die auftretenden Bands. Jeder Besucher muss nachweisen, dass er geimpft, getestet oder genesen ist. Zu diesem Zweck hat man Monika Pauli in der Nachbarschaft dafür gewinnen können, ihre Corona-Teststation an jedem der drei Tage für eineinhalb Stunden geöffnet zu halten. Tickets: www.huthoff.de/tickets, am Freitag und Sonntag ist die Abendkasse geöffnet.