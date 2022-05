Am Samstag, 30. April, wurde der Fahrer eines Peugeot gegen 14.45 Uhr dabei beobachtet, als er auf den Parkplatz eines Fitnessstudios in der Gustav-Kirchhoff-Straße gefahren war. Dieser war der Polizei zuletzt am vorherigen Mittwoch, 27 April, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz aufgefallen. Bei der Kontrolle hatte er einen gefälschten lettischen Führerschein und Reisepass vorgezeigt. Sein Mercedes wurde damals aufgrund diverser nicht eingetragener Veränderungen sichergestellt. Der 31-Jährige war nun mit dem ebenfalls auf ihn zugelassenen Peugeot unterwegs. Daher wird erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.