Im Landkreis Bad Dürkheim sind seit Freitag zwei über 80 Jahre alte Männer, die mit Covid-19 infiziert waren, verstorben. Außerdem wurden seit Freitag 60 Neuinfektionen im Kreis gemeldet, in Neustadt sind es 14. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Für den Kreis liegt der auf 100.000 Einwohner umgerechnete Sieben-Tage-Inzidenzwert inzwischen bei 103,3.

Positive Testergebnisse bei Lebenshilfe und BBS

Unter den neu gemeldeten Infektions-Fällen ist eine Mitarbeiterin in der Tagesförderstätte der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Dort sind vier betreute Personen in Quarantäne. An der Berufsbildenden Schule Bad Dürkheim wurde ein Schüler positiv getestet, hier läuft laut Kreisverwaltung die Ermittlung der Kontaktpersonen noch. Auch an der IGS Deidesheim ist ein Zwölftklässler mit dem Virus infiziert, da er aber keine engen Kontaktpersonen in der Schule hatte, sind keine weiteren Schüler in Quarantäne. Wegen einer positiv getesteten Erzieherin ist die evangelische Kita in Bockenheim geschlossen.

Wie der Kreis weiter mitteilt, wird benachrichtigt, wer als enge Kontaktperson eingestuft wird. Die engen Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Bei Fragen können sich Eltern und Angehörige an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de .