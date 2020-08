Im Landkreis Bad Dürkheim sind am Mittwoch zwei weitere Personen positiv auf das neue Coronavirus getestet worden und eine weitere Person in der Stadt Neustadt. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind damit momentan 14 aktive Infektionen im Kreisgebiet und zwölf in Neustadt bekannt. Nach dem positiven Test einer Mitarbeiterin bleibt eine Kita in Niederkirchen geschlossen. 320 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen, in Neustadt 121. Bislang sind zwölf Menschen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben und zwei aus Neustadt. Seit Beginn der Pandemie sind nach aktuellem Stand (19. August 2020, 16 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 481 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; 346 im Landkreis und 135 in Neustadt.