Ein Ford-Fahrer hat am Dienstagmorgen in Bad Dürkheim einen Unfall verursacht, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Laut Polizei wollte der 33-Jährige gegen 7.45 Uhr von der Leopoldstraße in die Philipp-Fauth-Straße einfahren und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte Volvo-Fahrerin, die aus Richtung Mannheimer Straße kam. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die Ampel war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, der Verkehr wurde durch Schilder geregelt. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vor Ort untersucht, der 33-Jährige kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Beide Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut der Polizei auf etwa 12.000 Euro.