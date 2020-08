Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der L 522 zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand: Gegen 19.10 Uhr war eine VW-Busfahrerin laut Polizeibericht in Richtung Weisenheim am Sand unterwegs. Zwischen den beiden Ortschaften setzte sie ihren Blinker, bremste ihr Fahrzeug ab, um nach links in einen Feldweg einzubiegen. Eine 41-Jährige aus der Verbandsgemeinde Leiningerland, die mit ihrem Hyundai hinter dem VW-Bus fuhr, scherte zum Überholen aus und übersah einen entgegenkommenden Opel Corsa. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Sowohl die 54-jährige Corsa-Fahrerin aus Freinsheim als auch die Unfallverursacherin wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die L 522 wurde für etwa eine halbe Stunde gesperrt.