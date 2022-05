Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad sind am Sonntag zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 69-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Motorrad von der Lindemannsruhe in Richtung Bad Dürkheim unterwegs, als er in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Peugeot zusammenstieß. Durch die Kollision wurde am Peugeot ein größeres Stück des linken Vorderreifens herausgetrennt. Am Motorrad, das über zwei Vorderräder verfügte, kam es am linken Vorderrad zu einem Felgenbruch. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt, das schließlich im Graben landete. Der 69-Jährige zog sich mehrere Schürfwunden zu. Seine Ehefrau, die auf dem Rücksitz mitfuhr, musste ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt 12.000 Euro.