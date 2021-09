Die Polizei sucht Zeugen, die zwei Fälle von Unfallflucht beobachtet haben, bei denen laut Polizeibericht ein „nicht unerheblicher Sachschaden“ entstanden ist.

Im ersten Fall wurde ein Skoda Fabia in der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, beschädigt, der in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim in Höhe der Hausnummer 73 geparkt war. Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter den vorderen Kotflügel an der Beifahrerseite touchiert und dabei einen Schaden von 2000 Euro verursacht.

Zeugen können sich per Telefon oder E-Mail melden

Der zweite Fall ereignete sich in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag 11 Uhr, in der Haintorstraße in Freinsheim. Dort war ein Toyota Corolla Verso in Höhe der Hausnummer 25 abgestellt, der von einem Unbekannten wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite gestreift wurde. Hier wird der Schaden auf 800 Euro geschätzt.

In beiden Fällen verschwanden die Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Deshalb sucht die Polizei Zeugen der Vorfälle, die gebeten werden, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.