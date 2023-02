Zwei Mannschaften des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad Dürkheim haben beim Schulwettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ im Skilanglauf (Landesentscheid) am Kniebis/Nordschwarzwald den Landessieg errungen.

Nach drei Jahren Pause aufgrund von Schneemangel und der Corona-Pandemie hat wieder der Schulwettkampf wieder stattgefunden. Das Heisenberg-Gymnasium war mit sechs Teams in drei Altersklassen am Start. Die Jüngsten (WK IV B) erliefen in zwei gemischten Mannschaften von sieben angetretenen Schulteams den dritten und den ersten Platz. Die Sieger sind somit Landesmeister. Die ältesten (WK II, bis 17 Jahre) Mädchen verbuchten Platz zwei, die Jungen WK II wurden mit Gold ebenfalls als Landesmeister ausgezeichnet. In der mittleren Altersklasse (WK III) gab es für die Mädchen- und die Jungen-Mannschaft Bronzemedaillen.

Die Lehrerinnen Tamara Kirschner (Orientierungsstufenleiterin) und Barbara Weyland (Sportlehrerin und Co-Leitung der Skilanglauf AG) betreuten die Sportler, ebenso Schüler der MSS 12 und 13.