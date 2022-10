Eine Frischpilzausstellung ist am Samstag, 22. Oktober, und Sonntag, 23. Oktober, jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, in einem Zelt im Innenhof des Pfalzmuseums für Naturkunde zu sehen.

Der Mykologische Arbeitskreis Rhein-Neckar zeigt unter anderem Speise- und Giftpilze, außergewöhnlich geformte oder gefärbte Pilze, Holz-, Gallert- und Pflanzenpilze. An beiden Tagen werden Pilzkundler Fragen beantworten. Die Museumspädagogik bietet Experimente, Spiele und Bastelaktivitäten zu Pilzen an und lädt dazu ein, Pilze unter der Stereolupe und dem Mikroskop genauer zu betrachten. Die Kosten für den Besuch der Ausstellung und das Programm sind im Eintritt für das Museum enthalten.