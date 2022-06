Von vier geschlüpften Storchenküken im Nest auf dem Dach der protestantischen Kirche in Freinsheim haben es letztlich nur zwei geschafft, die ersten zwei Wochen zu überleben. Storchenpapa Heiko Gauglitz freut sich, dass überhaupt zwei durchgekommen sind. Durch die Storchenkamera von Graus Bürotechnik lässt sich das Leben im Nest live online verfolgen. Mit Hilfe einer Nachtbildkamera auch ohne Tageslicht. Die beiden Kleinen tapsen noch etwas unbeholfen im Nest herum. Sie werden mitunter von ihren Eltern auch für einige Augenblicke unbeobachtet zurückgelassen. Dabei bewegen sie sich schon gefährlich nahe an den Rand des Nests heran. Flugbereit sind sie jedoch erst um den 20. Juli, weiß Gauglitz, der mit dem Storchenzentrum im südpfälzischen Bornheim in Kontakt steht. Bevor sie das Nest verlassen, sollen die beiden Jungstörche noch beringt werden. Auch einen Namen müssen die Kinder von Heike und Heiko noch bekommen.