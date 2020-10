Am Montag hat die Polizei zwischen 9 und 14 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. Anlass waren nach ihren Angaben Beschwerden von Bürgern. In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim verwarnten die Beamten zwei Autofahrer, die sich nicht an das Tempo-30-Limit hielten. Der Spitzenreiter war mit 48 Stundenkilometern unterwegs. Bei einer weiteren Kontrolle in der Mozartstraße in Ellerstadt hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. In Ungstein überwachte die Polizei den Fußgängerüberweg in der Altenbacher Straße. Auch hier gab es keinerlei Beanstandungen.