Zwei Radfahrerinnen sind am Sonntag bei einem Unfall zwischen Erpolzheim und Freinsheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Ehemann auf dem asphaltierten Radweg der L526 in Fahrtrichtung Erpolzheim. Dabei kam den beiden eine 62-Jährige mit ihrem Rad entgegen. Laut Polizei machte diese aus bisher ungeklärten Gründen eine plötzliche Lenkbewegung in Richtung des vorausfahrenden Ehemanns der 47-Jährigen, der auf den Grünstreifen fuhr und damit einen Zusammenstoß verhindern konnte. Seine Ehefrau allerdings habe nicht mehr ausweichen können. Beide Frauen stürzten und verletzten sich dabei an Armen, Beinen und am Kopf. Sie mussten durch einen Notarzt behandelt werden und wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrräder wurden leicht beschädigt.