Zwei Radfahrer sind bei Unfällen in Bad Dürkheim verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Im einen Fall war ein 33-Jähriger mit seinem Rad am Mittwoch gegen 4 Uhr im Triftweg in Bad Dürkheim auf dem Radweg neben der Fahrbahn erlaubt gegen die Fahrtrichtung unterwegs. Sein Licht war eingeschaltet.

Beim Abbiegen übersehen

Ein 77-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung Kanalstraße kommend vom Triftweg nach rechts in die Dresdner Straße abbiegen und übersah dabei den Radfahrer. Der 33-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde schwer an der Schulter verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Radfahrer missachtet Vorfahrt

Der zweite Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 16 Uhr in der Bruchstraße. Ein 20-Jähriger fuhr auf dem Radweg parallel zum Seegraben im Bruch aus Richtung Birkenheide kommende gen Bad Dürkheim. An dem Überweg mit Fußgängerfurt zur Bruchstraße fuhr er über die Straße, ohne sich um die Vorfahrt der anderen zu kümmern. Eine 37-jährige Autofahrerin die von der B271 kommend Richtung A650 unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen. Bei dem Zusammenprall wurde der 20-Jährige leicht am rechten Unterarm und am rechten Knie verletzt. Er konnte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. An dem Auto der 37-Jährigen entstand ein Schaden von rund 200 Euro.