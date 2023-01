Das Wettkampfwochenende brachte für die Startgemeinschaft TSG Grünstadt/TSV Freinsheim weitere Pfalzmeistertitel und tolle Bestleistungen. Bei den Pfalzmeisterschaften gewann Paul Kronemayer zwei Titel.

Dabei steigerte sich der Kirchheimer beim Weitsprung auf 4,86 m. Die Kugel stieß er erstmals über zehn Meter – und das gleich mehrfach. Sein Siegesstoß wurde mit 10,52 vermessen. Gleich um 0,65 Sekunden schneller als bisher sprintete er auf der 60-m-Strecke, mit 8,23 verfehlte er nur um 0,04 Sekunden den Sieg.

Starke Leistungen zeigte der Kindenheimer Theo Ruckert in der Klasse M12. In seinem ersten Wettkampf für die SG wurde er Zweiter beim Weitsprung mit 4,31 m, über 60 m Dritter in 9,01 sek und über 60 m Hürden Vierter. Der Freinsheimer Aragon Matsuura (M13) lief beim dritten Platz über 60 m Hürden 10,95 sek, über 800 m wurde er Vierter in 2:49,76 min. In der gleichen Altersklasse belegten Carlo Deuker Platz fünf über die Hürden, Jonas Langenwalter den sechsten Platz mit Kugel-Bestleistung von 6,69 m, Platz sieben beim Weitsprung und den Platz acht über 60 m.

Starke Bilanz von Sarah Jalloh

Die Bilanz von Sarah Jalloh bei den U18-Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften am Sonntag: Vorlaufsieg, B-Endlauf-Sieg und insgesamt der fünfte Platz, dazu hervorragende 8,08 Sekunden – die sichere „Quali“ für die “Süddeutschen“.

Der 14-jährige Julian Schreiner verbesserte über 1500 m in der höheren Altersklasse mit 5:01,66 min den 39 Jahre alten TSG-Vereinsrekord (Platz drei). Die Erpolzheimerin Jule Rehg steigerte sich im Kugelstoßen auf 7,76 m und über 200 m auf 31,14 sek.