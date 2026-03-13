Zwischen dem Ortsausgang Richtung Leistadt und dem Wurstmarktkreisel werden Radschutzstreifen eingerichtet.

Bereits im November 2022 hatte der Bau- und Entwicklungsausschuss die Einrichtung von zwei Radschutzstreifen zwischen Wurstmarktkreisel und Ortsausgang Richtung Leistadt beschlossen. Weil es sich bei der betroffenen L 517 um eine Landesstraße handelt, musste die Planung, die auch zwei Querungshilfen für Fußgänger vorsieht, mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgestimmt werden.

Wie Bauamstleiter Steffen Wietschorke im Bauausschuss sagte, habe der LBM Änderungen gegenüber der 2022 beschlossenen Planung verlangt. Unter anderem muss die geplante Querungsinsel verlängert werden, auch sollen links und rechts 3,60 Meter Straßenbreite für den Winterdienst gelassen werden. Das macht ein Verschwenken der Fahrbahn notwendig.

Linksabbiegespur entfällt

Die Linksabbiegespur in Richtung Berufsschule entfällt, in Höhe des Wohnmobilstellplatzes entsteht eine weitere Querungshilfe. Dennoch sei das Verkehrsaufkommen in Richtung Berufsschule und Sonnenwendstraße zu bewältigen, ohne dass es zu Rückstaus komme, sagte Wietschorke auf Nachfrage von Walter Schubert (FDP).

Der Bauausschuss stimmte der veränderten Planung am Donnerstag mit einer Gegenstimme zu.