Viel fehlte nicht zum Überraschungssieg gegen Topteam SG Lützel-Post Koblenz II. Lange Zeit führte die SG TV Dürkheim/BI Speyer oder hielt Tuchfühlung zum Favoriten. Ein Zwei-Minuten-Blackout im dritten Durchgang kostete die Kurstadt-Korbjäger am Ende aber das mögliche Erfolgserlebnis. 84:93 (34:34) unterlagen sie in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest am Sonntagnachmittag den reiferen Rheinländern.

Den ersten Korb erzielten die SG-Cracks, danach führten die Gäste permanent, aber auch immer nur knapp im ersten Viertel. Der zweite Teilabschnitt verlief spiegelverkehrt