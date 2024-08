Bei Verkehrskontrollen am Freitagabend in Bad Dürkheim wurde bei zwei Fahrern festgestellt, dass sie Cannabis konsumiert hatten. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 22.15 Uhr in der Weinstraße Nord ein 19-jähriger Autofahrer aus Bayern kontrolliert. Der 19-Jährige habe eingeräumt, dass er Cannabis konsumiert hatte. Dem jungen Mann wurde nach Angaben der Polizei eine Blutprobe entnommen. Einige Zeit später, um 23.55 Uhr, sei bei einer Verkehrskontrolle in der Philipp-Fauth-Straße bei einem 52-jährigen Bad Dürkheimer drogentypisches Verhalten bemerkt worden. Bei einem freiwillig durchgeführten Drogenvortest sei THC, dies der Wirkstoff von Cannabis, festgestellt worden. Daraufhin sei bei dem 52-Jährigen ebenfalls eine Blutprobe durchgeführt worden. Für beide Männer sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden. rhp