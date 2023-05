Zwei Männer wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der B37 in Bad Dürkheim verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 69-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 6 Uhr verbotswidrig vom einem Wirtschaftsweg auf die B 37 und übersah einen von links kommenden 52-Jährigen in einem Chevrolet Trax.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 69-Jährige laut Polizei leicht an der Hand verletzt. Der 52-Jährige wurde leicht am Rücken verletzt. Beide wurden vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 27.000 Euro.