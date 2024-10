Bei einem Auffahrunfall auf der B271 an der Abzweigung Richtung Dackenheim wurden am Mittwochabend zwei Personen leicht verletzt, eine von ihnen wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Wie Bodo Wenngatz, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim, am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte das E-Callsystem in einem Unfallfahrzeug die Alarmierung der Wehren aus Herxheim am Berg und Freinsheim nach dem Unfall an der Weisenheimer Straße gegen 18 Uhr automatisch ausgelöst. Die Wehren, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausrückten, unterstützten die Polizei bei der Verkehrssicherung, als die B 271 kurzzeitig gesperrt wurde. Außerdem musste auslaufende Kühlerflüssigkeit gebunden werden. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort.