Einbrecher sind zwischen Freitag, 17.50 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in zwei nur wenige hundert Meter voneinander entfernte Garagen eingestiegen. Laut Polizei hebelten die Täter die Garagentür eines Hauses in der Straße Im Letten auf und durchsuchten Schränke sowie einen Oldtimer. Ein Herrenrad schoben die Täter in den Garten, ließen es aber stehen. Gestohlen wurde nichts, der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Wohl in der Nacht auf Montag gelangten Unbekannte in eine unverschlossene Garage im Burgunderweg und entwendeten drei hochwertige Fahrräder. Hier liegt der Gesamtschaden bei rund 4300 Euro. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Sie bittet um Hinweise, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.