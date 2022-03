[Aktualisiert um 15 Uhr] Zwei Flächenbrände haben am Dienstagabend die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Wachenheim auf Trab gehalten.

Zunächst gingen um 18.13 Uhr mehrere Notrufe über ein Feuer in der Verlängerung der Georg-Fitz-Straße in Ellerstadt ein. Vor Ort fanden die Brandbekämpfer, die mit zwei Autos und 15 Einsatzkräften anrückten, Grünschnitt auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern, den Unbekannte angezündet und ohne Genehmigung abgebrannt hatten. Die Flammen griffen auf angrenzendes Gebüsch über, dennoch konnte die Ellerstader Feuerwehrwehr den Brand schnell löschen. „Gerade bei einer Trockenheit wie in den Tagen davor ist zu etwas wirklich gefährlich, weil sich ein Feuer unter diesen Begebenheiten leicht und sehr schnell ausbreiten und großen Schaden anrichten kann“, erläuterte der stellvertretende Wehrführer Benjamin Odening.

Der Polizei zufolge handelte es sich bei dem Grünschnitt um brennende Rebstöcke, Verursacher und Grund des Feuers seien derzeit nicht bekannt. Sie bittet den Eigentümer der abgelagerten Rebstöcke, sich telefonisch unter der Nummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Zweimal zu brennenden Rebknorzen gerufen

Um 18.45 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim von aufmerksamen Autofahrern wegen eines ähnlichen Flächenbrands in Gönnheim alarmiert. Dort brannte jemand auf einem Acker gegenüber dem Mitfahrerparkplatz an der A650 mehrere Kubikmeter Rebknorze ab – in diesem Fall allerdings mit der nötigen Genehmigung der Verbandsgemeinde. Der Verantwortliche hätte eigentlich die ganze Zeit als Aufsicht vor Ort sein müssen, war zunächst aber nicht da. „Er erschien dann jedoch, sodass wir wieder abrückten“, berichtet der stellvertretende Wehrführer Thomas Triebskorn. Um 20.48 Uhr meldeten sich aber erneut besorgte Autofahrer wegen des Feuer, sodass die Feuerwehr ein zweites Mal dorthin ausrücken musste und dieses Mal den Brand ein für alle Mal löschte. „Damit wir nicht noch ein drittes Mal an die Stelle gerufen werden.“