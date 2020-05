Am Mittwoch um 16.20 Uhr sind laut Polizei zwei Fahrradfahrer auf dem Fahrrad- und Wirtschaftsweg vom Holunderweg über die Brücke der B271 in Richtung Feld gestürzt. Demnach kam 59-Jähriger zu Fall, als er mit seinem Rennrad über eine rundliche Erhebung fuhr. Er zog sich leichte Schürfwunden zu, an seinem Fahrrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Eine vor ihm fahrende 85-Jährige drehte sich den Beamten zufolge in diesem Moment nach hinten um, um zu schauen, was dort passiert war. Dabei stürzte auch sie und wurde mit dem Verdacht auf einen gebrochenen Arm mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand kein Schaden.