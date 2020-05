Zwei Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt am Dienstag für den Landkreis Bad Dürkheim vermeldet. Damit sind nach aktuellem Stand 318 (Montag: 316) Personen im Landkreis und 92 in der Stadt Neustadt seit Ausbruch der Corona-Pandemie positiv auf das Virus getestet worden. Etwa Dreiviertel davon sind wieder genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 227 Personen, in Neustadt 91 Personen. Bislang sind neun Personen aus dem Landkreis mit Corona-Infektion verstorben, und eine Person aus Neustadt.