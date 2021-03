Binnen kurzer Zeit hat die Polizei am Mittwoch erst eine Frau und dann einen Mann davon abgehalten am Musikantenbuckel in Freinsheim betrunken loszufahren. Bei beiden wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Weil sie noch nicht gefahren sind, drohen ihnen keine weiteren Konsequenzen.

1,7 und 1,2 Promille

Wie die Beamten weiter mitteilten, wurde zunächst gegen 19 Uhr eine 65-Jährige kontrolliert, deren Atem nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Test brachte einen Wert von 1,7 Promille. Nur 15 Minuten später ließen die Polizisten einen 62-Jährigen pusten bevor er losfuhr. Bei ihm ergab der Test 1,2 Promille.