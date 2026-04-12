Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen aus einem Lager in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim zwei Baggerschaufeln gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trennten die Täter dazu die Bauzäune des umfriedeten Geländes einer Hoch- und Tiefbaufirma mit Werkzeug auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Areal. Der Schaden beträgt den Beamten zufolge etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.