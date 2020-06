Bestanden: Darüber können sich zwölf junge Leute freuen, die sich bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Bad Dürkheim in einem zehnmonatigen Kurs darauf vorbereitet haben, vor einer staatlichen Prüfungskommission nachträglich die Berufsreife (früher Hauptschulabschluss) zu erwerben.

Die beiden besten Teilnehmer erreichten einen Notenschnitt von 1,2 und 1,7. Jeweils dienstags und donnerstags standen abends zum Unterricht in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik sowie in den Nebenfächern Biologie, Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde auf dem Stundenplan. „Mit diesem Abschlusszeugnis eröffnen sich den erfolgreichen Prüflingen ganz neue berufliche Perspektiven“, erklärt KVHS-Leiter Dirk Wolk-Pöhlmann. Ab 18. August beginnt der nächste Kurs, um die Berufsreife nachzuholen. Er wird wieder in der Weinstraße Süd 2 stattfinden. Die Teilnahme kostet 240 Euro für 240 Unterrichtsstunden. Informationen, Beratung und Anmeldung erfolgen bei der KVHS unter Telefon 06322 961-2402 oder per E-Mail an kvhs@kreis-bad-duerkheim.de. Es sind noch Plätze frei. Unsere Aufnahme zeigt: In der ersten Reihe (am Geländer, von links) Dozentin Angelika Otterbach, Mohammad Arman Momeni, Dozent Norbert Bös, Hasan Isdar, Joscha Junkert und Missagh Ahmadi. Zweite Reihe: die Dozenten Alexander Deisel und Richard Goob sowie Dionysis Karatsousis, Jessica Schreber und Rabia Süntzenich. Dritte Reihe (auf der Treppe): Prüfungsvorsitzender Achim Walk, Dozent Jens Pracht, Sonia Rosado, Robin Schmidt, Reza Rahimi, Mesut Kacmaz, Farhad Raham und Sandra Le Petit.