Die Polizei hat am Dienstag einen Zusteller erwischt, der in Bad Dürkheim Pakete und Briefe unterschlagen hat. Die Beamten fanden nach eigenen Angaben im Auto des jungen Mannes Pakete, Briefe, Zeitschriften und Zeitungen. Mehrere Pakete und Briefe waren bereits offen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei weitere Pakete und eine große Anzahl an Briefen und Zeitschriften. Auf dem Handy des Mannes waren Bilder einer laut Polizei offensichtlich unterschlagenen Schmucksendung. Die Höhe des Schadens ist noch offen. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Unterschlagung ermittelt.

Die Polizei war auf den Mann aufmerksam geworden, weil er am Montag in Rödersheim-Gronau von einer aufmerksamen Zeugin dabei beobachtet worden war, wie er Pakete in seinem privaten Auto verstaut hatte.